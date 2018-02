‘Dit is nog specialer dan de eerste keer’

Alles gewonnen. Vrijwel alle records gebroken. Maar wederom terugkeren op de troon van de ATP-wereldranglijst, het doet Roger Federer bijzonder veel. De 36-jarige Zwitser sprak anderhalf uur na de gewonnen kwartfinale op het ABN AMRO World Tennis Tournament uitgebreid over de bijzondere prestatie die heel de wereld overging. ,,Ik kan dit moment nog beter waarderen dan de eerste keer toen ik nummer 1 werd. Dat was slechts de bevestiging dat ik toen de beste speler van de wereld was geworden. Dit is vooral heel erg crazy, nu.’’



Want maanden geleden al uitgedacht was het allemaal niet. De kans kwam op een presenteerblaadje na de winst op de Australian Open. Een wildcard voor Rotterdam was zo geregeld. ,,Het bracht me de laatste dagen af en toe wel back on memorylane, terug naar 2004. Hoe ik m’n eerste kans op de nummer 1-positie ooit kreeg in Montreal en die tegen Andy Roddick miste. Het moment dat het daarna wel lukte tegen Juan-Carlos Ferrero. Daar komt nog eens bij; zo vaak speel je geen wedstrijd met de gedachte dat je nummer 1 kan worden. De laatste keer werd ik het op vakantie, een week na Wimbledon (2012, red.). Om het zo te doen al hier in een wedstrijd, dat is wel cool, hoor. Dan kan je het ook echt vieren.’’