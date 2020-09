Dit jaar vier nieuwe toernooien op kalender ATP

Uitslagen en programma US Open 2020

7:37 In New York is de 140ste en misschien wel meest vreemde editie van de US Open bezig. In tijden van corona ontbreekt een groot aantal toppers. Liggen er daardoor verrassingen op de loer of zijn het gewoon de wél gekomen toppers en usual suspects Novak Djokovic en Serena Williams. Plaats van handeling is wel hetzelfde: het USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York. Bekijk hier alle uitslagen en de programma’s.