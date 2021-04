Dit jaar weer geen Libéma Open in Rosmalen

Zverev pakt 14de titel na heerlijk gevecht met Tsitsipas

21 maart De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft het Mexicaans Open op zijn naam geschreven. De nummer 7 van de wereld versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Acapulco de Griekse nummer 5 van de wereld Stefanos Tsitsipas in twee prachtige sets: 6-4 7-6 (3). De 23-jarige Zverev boekte de veertiende toernooiwinst in zijn carrière.