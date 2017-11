Dit voorspellen tennisiconen Navratilova en Evert voor 2018

De 36-jarige Williams miste vanwege haar zwangerschap een groot deel van 2017. De Amerikaanse beviel in september van een meisje en stapte onlangs in het huwelijksbootje. Williams werkt nu toe naar haar rentree. Bij de Australian Open wil ze er weer bij zijn.



Navratilova blikte op verzoek van de WTA samen met Chris Evert, eveneens in bezit van achttien Grands Slam-titels, alvast vooruit op het komende tennisseizoen. De 62-jarige Evert voorspelt dat Simona Halep, de huidige nummer één van de wereld, in 2018 eindelijk een grandslamtoernooi gaat winnen. ,,Met een beetje geluk had Simona al drie grand slams gewonnen'', zei Evert. ,,Ze had dit jaar zoveel pech.''