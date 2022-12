Dit zijn de bestbetaalde vrouwelijke sporters ter wereld

met video Novak Djokovic treft Casper Ruud in eindstrijd ATP Finals

Novak Djokovic heeft de finale bereikt van de ATP Finals in Turijn. De 35-jarige Serviër, de nummer 8 van de wereld, was in de halve finales te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz: 7-6 (5) 7-6 (6). Fritz verspeelde in de tweede set een voorsprong van 5-3.

