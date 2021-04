Djokovic al na twee optredens klaar in Monaco

Stoppen met antidepres­si­va? ‘Iedereen kan afbouwen, als je je maar goed voorbe­reidt’

14 april Met antidepressiva beginnen is één ding, ermee stoppen is óók een grote stap. Marianne ter Mors (38), een van de 1,2 miljoen Nederlanders die deze pillen slikken, schreef er een boek over. ,,Pas na vijf maanden voelde ik me weer de oude.’’