Djokovic baart opzien door na afmelding toch op de baan te komen

Djokovic zou het op Day at the Drive opnemen tegen de Italiaan Jannik Sinner, maar kort voor het duel trok de Serviër zich terug. Zijn landgenoot Filip Krajinovic verving hem. Toen Krajinovic de eerste set met 6-3 had gewonnen, verscheen Djokovic met een blaar op zijn rechterhand toch op de baan. Djokovic won de tweede set met 6-3.

,,Het spijt me dat ik niet vanaf het begin op de baan stond”, aldus Djokovic. ,,Ik moest me laten behandelen door mijn fysio, want de afgelopen twee dagen voelde ik me niet op mijn best en ik wist niet hoe ik zou reageren.”