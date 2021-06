Djokovic begint op Wimbledon met zege na groots applaus voor ‘helden van de coronacrisis’

Vorig jaar ging Wimbledon vanwege de coronacrisis voor het eerst sinds 1945 niet door, zo werd op 1 april 2020 besloten. Daarmee was het de enige Grand Slam die besloot niet door te gaan in de afgelopen anderhalf jaar. Na twee jaar wachten konden de Britse tennisliefhebbers vandaag dus weer de reis naar Wimbledon maken, voor de start van twee weken toptennis op het heilige gras in het zuidwesten van Londen.



Dame Sarah Gilbert werd voor de partij tussen titelverdediger Djokovic (winnaar in 2019) en Draper bedankt voor het ontwikkelen van het Oxford-vaccin, waarna de 15.000 aanwezigen op Centre Court een groots applaus voor haar overhadden. Djokovic won in vier sets van het negentienjarige talent uit Sutton, die uiteraard de sympathie van het Britse publiek had nadat hij de eerste set verrassend won: 4-6, 6-1, 6-2, 6-2. ,,Hij is een fantastisch talent en ik weet zeker dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Het is geweldig om hier weer te zijn en voor volle tribunes te kunnen spelen", zei Djokovic na zijn gewonnen partij.