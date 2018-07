Djokovic bezorgt Grote Drie in tennis nummer 50

Door Rik Spekenbrink

Decennia lang leek 12 de grens te zijn. Roy Emerson voltooide het dozijn in 1967 met het winnen van Roland Garros. Niemand die er daarna aankwam. Rod Laver niet, Jimmy Connors niet, John McEnroe niet, Ivan Lendl niet, Boris Becker niet. Bjorn Borg kwam met 11 stuks nog het dichtst bij. Maar in de ‘open era’, zoals het in 1968 ingevoerde proftijdperk van het tennis wordt genoemd, leek het onhaalbaar geworden. De sport was in de breedte zo gegroeid dat niemand zo kon domineren.

En toen werd het 2000. Pete Sampras verbeterde het record van Emerson door, lange tijd geplaagd door blessures, Wimbledon te winnen. Pistol Pete maakte er zelfs 14 van op de US Open, na een prachtige finale tegen Andre Agassi. Pas een jaar later zou blijken dat het de laatste officiële partij van Sampras was geweest.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Rafael Nadal feliciteert Novak Djokovic. © AP

Volledig scherm Roger Federer. © Getty Images ,,Pete was mijn grootste idool vroeger”, zei Djokovic gisteren na zijn gewonnen Wimbledon-finale tegen Kevin Anderson. ,,Dat ik nu op één grand slam van hem verwijderd ben, is ongelooflijk.” Djokovic verbeterde zijn grand slam-record naar 251-41, hij won nu liefst 86 procent van zijn partijen op de vier grootste toernooien. Met Federer is hij de enige speler die op alle slams meer dan 60 wedstrijden heeft gewonnen.



Sinds de eerste Wimbledon-titel van Federer in 2003 werden 60 grand slams gespeeld. Slechts 11 keer was het niet Federer, Nadal of Djokovic die won. Murray en Stan Wawrinka probeerden er tussen 2012 en 2016 een grote vier of grote vijf van te maken, ze wonnen ieder drie majors. Maar dat duo staat al weer een paar jaar droog.

In 2003 won Andy Roddick de US Open, Gaston Gaudio was de beste op Roland Garros in 2004 en een jaar later zegevierde Marat Safin op de Australian Open. Daarna is het (behalve Murray en Wawrinka) alleen Juan Martin Del Potro (US Open 2009) en Marin Cilic (US Open 2014) nog gelukt een grand slam te winnen.