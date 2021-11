Djokovic bij ATP Finals in groep met Tsitsipas

Video Pak slaag voor Botic van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi van Antwerpen. De tennisser uit Veenendaal, 61ste van de wereld, ging vandaag hard onderuit tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. De nummer 70 van de wereld, net als Van de Zandschulp in augustus een sensatie bij de US Open, won met 6-2, 6-0.

20 oktober