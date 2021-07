Djokovic blijft op koers voor 20ste Grand Slam, Federer voor 9de Wimbledon-titel

WimbledonNovak Djokovic heeft probleemloos de kwartfinale van Wimbledon bereikt. De Serviër versloeg de Chileen Christian Garin in drie sets: 6-2, 6-4, 6-2. Later op de dag bereikte ook Roger Federer de laatste acht door Lorenzo Sonego in drie sets te verslaan: 7-5, 6-4, 6-1.

De 34-jarige Djokovic is nog drie overwinningen verwijderd van zijn twintigste grandslamtitel. Hij kan op gelijke hoogte komen met zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer. Tegen Garin leverde Djokovic in een uur en 48 minuten geen enkele keer zijn servicegame in en hij verloor slechts drie punten op zijn eerste opslag. Djokovic heeft nu al vijftien duels op rij gewonnen. Hij was vorige maand de beste op Roland Garros en schreef daarvoor ook het toernooi van Belgrado op zijn naam.



Djokovic won Wimbledon al vijf keer. In 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019. Omdat Wimbledon vorig jaar vanwege de coronapandemie niet plaatsvond is Djokovic nog altijd de titelhouder. In de kwartfinale speelt Djokovic tegen de Hongaar Márton Fucsovics.

Volledig scherm Novak Djokovic. © AP

Félix Auger-Aliassime heeft Alexander Zverev weten te verrassen. De Canadees won met 6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4. Auger-Aliassime treft nu Mario Berrettini in de kwartfinale. Karen Chatsjanov uit Rusland was in de vierde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Amerikaan Sebastian Korda: 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8. In de vijfde set vonden maar liefst dertien servicebreaks plaats in achttien games.

Federer

Voor Federer was er tegen de Italiaan Sonego weinig aan de hand. In de eerste set werd de wedstrijd even stilgelegd door de regen, precies vóór een breakpoint van Federer. De Zwitser sloeg na de onderbreking direct toe en liep uiteindelijk uit naar een 7-5 zege in de eerste set. In de tweede en derde set maakte de Zwitser geen fout meer en liep uit naar een eenvoudige zege in drie sets.



Federer wist Wimbledon al acht keer te winnen. In 2017 voor het laatst. Zoals gezegd staat de Zwitser al op twintig grandslamtitels. Een mijlpaal die Djokovic juist graag wil behalen. Djokovic en Federer kunnen elkaar pas in de finale treffen. In de kwartfinale wacht voor Federer een duel met de winnaar van Daniil Medvedev en Hubert Hurkacz. Die partij wordt vanwege de regen morgen afgemaakt.

Volledig scherm Roger Federer. © AP