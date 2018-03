Djokovic breekt na Becker ook met Agassi

Zverev door naar finale Miami Open waar hij Isner treft

9:12 Alexander Zverev heeft bij het tennistoernooi in Miami de finale bereikt. De beste Duitse tennisser van dit moment versloeg in twee sets (7-6 6-2) de Spanjaard Pablo Carreno Busta. In de eindstrijd treft Zverev de Amerikaan John Isner, die in de andere halve finale won van de Argentijn Juan Martin del Potro.