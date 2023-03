Djokovic doet niet mee aan toernooi van Indian Wells

Met samenvatting Tallon Griekspoor rekent in Nederlands onderonsje in Ahoy overtui­gend af met Gijs Brouwer

Tallon Griekspoor heeft de halve finales van het ABN Amro Open in Rotterdam bereikt. De nummer 61 van de wereld was in twee sets te sterk voor landgenoot Gijs Brouwer: 6-4 en 6-4. In de halve finale is Jannik Sinner zaterdagavond zijn tegenstander.