Djokovic één stap af van compleet lijstje masterstitels

VIDEO Beresterke Bertens naar finale in Cincinnati

18 augustus Kiki Bertens heeft de finale van het WTA-toernooi in Cincinnati bereikt. De 26-jarige Nederlandse rekende in de halve eindstrijd af met Petra Kvitova: 3-6, 6-4, 6-2. Het behalen van de finaleplek, op hardcourt nog wel, is een bevestiging van de uitstekende vorm die Bertens dit jaar laat zien.