Djokovic en Nadal naar kwartfinales Roland Garros voor 59ste ontmoeting

Novak Djokovic heeft zich voor de dertiende keer op rij geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De 35-jarige tennisser uit Servië won in de vierde ronde in drie sets overtuigend van de kleine Argentijn Diego Schwartzman: 6-1, 6-3, 6-3.

Djokovic begon sterk tegen de als vijftiende geplaatste Argentijn. Hij brak zijn tegenstander twee keer en gaf geen breakpoints weg. In de tweede set kwam Schwartzman op een 3-0-voorsprong. De als eerste geplaatste Serviër kwam echter terug en won met zes games op rij de set. Op 3-2 in de derde set won Djokovic de opslagbeurt van Schwartzman en die marge gaf hij daarna niet meer weg. Na 2 uur en 15 minuten benutte Djokovic op eigen service zijn tweede matchpoint.

Djokovic neemt het in de kwartfinale op tegen Rafael Nadal. De 35-jarige Spanjaard won na 4 uur en 23 minuten van de jonge Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 3-6. Het was voor Nadal pas zijn derde vijfsetter in 111 partijen op Roland Garros.

Nadal is dertienvoudig winnaar op Roland Garros en won in de vorige ronde in drie sets van Botic van de Zandschulp.

Djokovic en Nadal stonden al 58 keer tegenover elkaar. 30 keer won Djokovic, 28 keer was Nadal de sterkste. Vorig jaar won Djokovic in de halve finales van Roland Garros in vier sets van Nadal. Djokovic won daarna in de finale van Stefanos Tsitsipas voor zijn tweede titel in Parijs. Nadal won begin dit jaar de Australian Open en werd daarmee de eerste tennisser met 21 grand slams, Djokovic en Roger Federer (niet van de partij in Parijs) staan op 20 eindzeges in de vier belangrijkste tennistoernooien.

Zverev naar kwartfinales

Alexander Zverev is op Roland Garros doorgedrongen tot de kwartfinales. De als derde geplaatste Duitse tennisser won zondag in de vierde ronde van de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Het werd 7-6 (11), 7-5 6-3. Zapata Miralles liet in de eerste set drie setpunten onbenut.

De 25-jarige Zverev neemt het in de kwartfinales op tegen de als zesde geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz of de Rus Karen Chatsjanov. Vorig jaar verloor Zverev in de halve finales van Roland Garros van de Griek Stefanos Tsitsipas.

