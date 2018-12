Djokovic gekroond tot Europees sporter van het jaar

Djokovic is de opvolger van Hamilton en het is de derde keer dat de Serviër door persbureaus uit met name het vroegere oostblok tot beste Europese sporter wordt uitgeroepen. Nederlanders ontbreken in de top 20. De prijs wordt sinds 1958 toegekend. Zwemster Inge de Bruijn was in 2000 de enige Nederlandse winnares.