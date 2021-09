Djokovic houdt jonge Amerikaan met moeite van zich af en bereikt kwartfinale US Open

Toernooifavoriet Novak Djokovic heeft de kwartfinale bereikt van de US Open. De Servische nummer 1 van de wereld versloeg met de nodige moeite de 20-jarige Amerikaan Jenson Brooksby, die 98 plaatsen lager staat op de mondiale tennisranglijst, in vier sets: 1-6 6-3 6-2 6-2.

Djokovic, die in de tweede ronde de Nederlander Tallon Griekspoor versloeg, begon slecht, maakte veel onnodige fouten en werd in de eerste set twee keer gebroken. De Amerikaan, aangemoedigd door het thuispubliek, ging vol voor iedere bal en had daarbij vaak succes.

Vanaf de tweede set maakte Djokovic minder fouten en schroefde het tempo met succes op. Bij de jonge Amerikaan vloeiden de krachten naarmate de partij vorderde weg, waarna de Serviër de partij in de vierde set uiteindelijk nog eenvoudig kon uitspelen. De wedstrijd duurde net geen drie uur.

Djokovic neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Matteo Berrettini, die eerder op de avond de laatste acht bereikte door de Duitser Oscar Otte in vier sets te verslaan: 4-6 6-3 3-6 2-6.

Dubbel Rojer en Koolhof uitgeschakeld

Tennissers Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer zijn in de derde ronde van het mannendubbelspel bij de US Open uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel verloor in drie sets van de als achtste geplaatste Australiër John Peers en zijn partner de Slowaak Filip Polasek: 6-4 3-6 4-6.

Voor Koolhof en Rojer, als tiende geplaatst, was het hun derde grandslamtoernooi als duo. Ook op Roland Garros strandden ze in de derde ronde, terwijl ze op Wimbledon in de eerste ronde bleven steken. Begin dit jaar speelden ze op de Australian Open beiden nog met een andere partner.

Volledig scherm Tennissers Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer in actie op de Olympische Spelen © AFP

Jongste kwartfinalist ooit op US Open

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is Andre Agassi opgevolgd als jongste kwartfinalist in het professionele tijdperk op de US Open. De 18-jarige Alcaraz was in de vierde ronde met 5-7 6-1 5-7 6-2 6-0 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk.

Alcaraz is met zijn 18 jaar en 4 maanden 8 dagen jonger dan Agassi, toen de Amerikaan in 1988 als tiener verrassend wist door te dringen tot de laatste acht en uiteindelijk zelfs de halve finales haalde. Tevens is Alcaraz de jongste kwartfinalist op een grandslamtoernooi sinds 1990, toen Michael Chang de kwartfinales wist te halen op Roland Garros. 31 jaar geleden verloor Chang bij de laatste acht van Agassi.

“Na de eerste twee sets dacht ik fysiek en mentaal mijn limiet bereikt te hebben”, bekende Alcaraz na afloop. “Maar ik voelde de energie en het publiek bleef me ‘pushen’ en zonder hun steun was het niet gelukt. Ik hoop vaker in de tweede week van een grand slam te staan en kwartfinales te spelen. Ik had dit niet verwacht.”

Alcaraz verraste in de vorige ronde de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas. Hij debuteert in het hoofdtoernooi in New York. Gojowczyk was een van de drie qualifiers in de vierde ronde. Maandag komt zijn landgenoot Oscar Otte nog in actie en zondag baarde de Nederlander Botic van de Zandschulp opzien door de kwartfinales te halen.

Volledig scherm Carlos Alcaraz. © EPA

Zverev langs Sinner

Alexander Zverev heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de laatste acht bereikt van de US Open. De olympisch kampioen versloeg de Italiaan Jannik Sinner in drie sets. Binnen 2,5 uur stond de eindstand op het scorebord: 6-4 6-4 7-6 (7).

De als vierde geplaatste Zverev haalde vorig jaar de finale van de US Open. Daarin verloor hij van de Oostenrijker Dominic Thiem. De 24-jarige Duitser wacht nog op zijn eerste grandslamtitel.

Sinner (20) strandde in 2019 en 2020 al in de eerste ronde van de US Open. Zijn derde deelname in New York verliep beter. Hij kwam echter tegen Zverev op de beslissende momenten net tekort.

Zverev speelt in de kwartfinales tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, die de Amerikaan Reilly Opelka in vier sets uitschakelde: 6-7 (6) 6-4 6-1 6-3. Harris is de nummer 46 van de wereldranglijst. Hij kwam in New York nooit verder dan de tweede ronde. Zverev is na zijn eindzege in Tokio en daarna in Cincinnati nu vijftien duels op rij ongeslagen.

Volledig scherm © AFP