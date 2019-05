Djokovic in anderhalf uur klaar met ‘lucky loser’ Laaksonen

Osaka ontsnapt in Parijs ook tegen Azarenka

15:58 Naomi Osaka was vandaag op Roland Garros opnieuw dicht bij uitschakeling. De als eerste geplaatste Japanse verloor de eerste set van Victoria Azarenka. De Wit-Russische nam daarna ook in de tweede set een voorsprong, maar ze wist de partij niet binnen te halen. Osaka overleefde en trok de wedstrijd in de derde set alsnog naar zich toe: 4-6, 7-5, 6-3.