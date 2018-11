Djokovic is Federer de baas in Parijs

Tsjechië zonder kopvrouw Pliskova in finale Fed Cup

19:21 De Tsjechische tennissters moeten het volgende week in de finale van de Fed Cup tegen de Verenigde Staten stellen zonder Karolina Pliskova. De nummer 8 van de wereld heeft zoveel last van een blessure dat ze niet kan meedoen in Praag. ,,Ik vind het enorm jammer, maar we hebben een sterk team met goede speelsters'', schreef Pliskova op Twitter. ,,Ik zal voor jullie duimen!″