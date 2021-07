Djokovic kan vanmiddag Federer en Nadal evenaren, maar wil meer: ‘Moet zorgen dat cijfers me niet afleiden’

samenvatting Djokovic bereikt zevende Wimbledon­fi­na­le met één verloren set

9 juli Novak Djokovic heeft voor de zevende keer in zijn carrière de finale van Wimbledon bereikt. Hij versloeg de Canadees Denis Shapovalov in drie sets: 7-6(3) 7-5 7-5. De nummer 1 van de wereld treft Matteo Berrettini in de finale.