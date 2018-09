Djokovic kinderlijk eenvoudig naar laatste vier in New York

De nummer zes van de plaatsingslijst neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Japanner Kei Nishikori die de Kroaat Marin Cilic na een slopende vijfsetter uitschakelde. In een partij met wisselende kansen versloeg Nishikori Cilic met 2-6 6-4 7-6 (5) 4-6 6-4. De andere halve finale gaat tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Argentijn Juan-Martin Del Potro.



,,Complimenten voor John, hij heeft een geweldig gevecht geleverd. Ik ben drie uur lang getest'', zei Djokovic over Millman. De hitte speelde opnieuw een grote rol in New York. Djokovic: ,,Ik was aan het worstelen, hij ook. Ik zocht een manier om de wedstrijd naar me toe te trekken en dat is gelukt. De omstandigheden zijn voor beide spelers hetzelfde.''