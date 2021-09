Djokovic klopt Zverev na thriller en kan historie schrijven in finale US Open

Matwé Middelkoop bereikt fraaie mijlpaal met tiende dubbelti­tel in zijn carrière

28 augustus Matwé Middelkoop heeft voor de tiende keer in zijn loopbaan een ATP-toernooi in het dubbelspel gewonnen. In Winston-Salem (Verenigde Staten) was de Nederlander Samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador in de eindstrijd met 6-7(5), 7-5, 10-6 te sterk voor de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek.