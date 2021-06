Djokovic knokt zich naar titel op Roland Garros en heeft grandslamrecord voor het grijpen

Novak Djokovic heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan Roland Garros gewonnen. De nummer één van de wereld kwam tegen de Griek Stefanos Tsitsipas weliswaar met 2-0 in sets achter, maar wist die schade op overtuigende wijze te herstellen: 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2 en 6-4.

De 34-jarige Serviër komt daardoor op het indrukwekkende aantal van negentien grandslamtitels. Hij is nog maar één titel verwijderd van een evenaring van het record van Roger Federer en Rafael Nadal, die allebei op twintig staan. ,,Het waren hele zware dagen, negen uur tennis in 48 uur tijd en winnen van twee fantastische spelers. Ik kwam 2-0 achter, maar ik bleef geloven in mijn kansen”, zei Djokovic.

Djokovic maakte vrijdag veel indruk door gravelkoning Nadal in een zinderende halve finale uit te schakelen. De Spanjaard was op jacht naar zijn veertiende titel in Parijs, maar had geen antwoord op het spel van zijn grote rivaal. Fysiek bleek Djokovic vandaag al prima te zijn hersteld van die uitputtingsslag. Na - net als in de achtste finales tegen de Italiaan Lorenzo Musetti - met 2-0 in sets achter te zijn gekomen, schakelde hij een tandje bij en kwam de 22-jarige Tsitsipas er amper meer aan te pas.

De Griekse nummer vijf van de plaatsingslijst, die nooit eerder in een grandslamfinale stond, liet zich na de derde set nog behandelen door de fysio. Het lukte hem echter niet meer om in de lange rally’s aan te haken bij Djokovic en na een vroege break in de vijfde set was het geloof in een goede afloop verdwenen. Na ruim vier uur spelen besliste Djokovic de partij op zijn tweede matchpoint.

De winnaar bedankte in een eerste reactie het publiek in het Court Philippe-Chatrier en daarna zijn team, zijn familie en zijn coach. ,,Het was een fantastische sfeer”, zei hij. Uit handen van oud-winnaars Björn Borg en Jim Courier kreeg Djokovic de beker. Dat Djokovic de ultieme allrounder is blijkt wel uit het feit dat hij elke grandslamtoernooi nu minimaal twee keer heeft gewonnen. In de Open Era (sinds 1968) lukte dat geen een andere tennisser.

