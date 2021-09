Djokovic komt matige start te boven en bereikt vierde ronde US Open, Zverev ook door

Novak Djokovic heeft zich ten koste van Kei Nishikori verzekerd van een plek in de vierde ronde van de US Open. De drievoudig kampioen in New York had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Japanner: 6-7 (4) 6-3 6-3 6-2.

Voor Djokovic (34) was het al zijn zeventiende zege op rij op Nishikori, van wie hij op de US Open van 2014 nog verloor. Sindsdien kwam de huidige mondiale nummer 56, afgezakt door blessureleed, er niet meer aan te pas tegen de twintigvoudig grandslamkampioen. Deze zomer werd het op de Olympische Spelen in Tokio nog 6-2 6-0 voor de Serviër, die uiteindelijk naast een olympische plak greep.

,,Hij heeft me echt verrast vandaag met zijn snelle spel”, zei Djokovic, die voor de tweede keer dit toernooi setverlies leed. ,,Na de eerste set werd het weliswaar 6-3 6-3 6-2, maar het waren maar een paar punten die het verschil maakten. Ik wil hem feliciteren met zijn goede spel.”

Record

Volledig scherm Novak Djokovic. © AP Djokovic, die in de vorige ronde Tallon Griekspoor versloeg, verhoogde tegen Nishikori na het verlies van de eerste set zijn niveau en tempo en hield zijn missie levend. Hij is nog maar vier zeges verwijderd van het record van 21 grandslamtitels en winst van alle majors in hetzelfde seizoen. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Rus Aslan Karatsev of Jenson Brooksby uit de Verenigde Staten.



Zeven jaar geleden bereikte Nishikori de finale op de US Open. Ook haalde de Japanner twee keer de laatste vier in New York. Omdat hij is weggezakt op de ranking trof hij Djokovic al vroeg in het toernooi.

De Italiaanse tennissers Jannik Sinner en Matteo Berrettini hebben zich in vijf sets geplaatst voor de vierde ronde van de US Open. Beiden hadden bijna 4 uur nodig om zich te verzekeren van een plek in de tweede week van het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

Sinner knokte zich met 7-6 (1) 6-2 4-6 4-6 6-4 langs de Fransman Gaël Monfils. In de vierde set stond de 20-jarige Sinner met 4-0 voor, maar hij verloor zowaar zes games op rij. De nummer 16 van de wereld herpakte zich knap in de vijfde set, brak meteen in de beslissende set en benutte na 3 uur en 42 minuten zijn tweede wedstrijdpunt na een forehandmisser van Monfils.

Volledig scherm Jannik Sinner. © AFP

Berrettini maakte een einde aan de zegereeks van Ilja Ivasjka uit Belarus, die in aanloop naar de US Open verrassend het toernooi van Winston-Salem had gewonnen. Het werd 6-7 (5) 6-2 6-4 2-6 6-3 voor de 25-jarige Berrettini, deze zomer al finalist op Wimbledon. Het is de eerste keer in de historie van de US Open dat twee Italiaanse mannen de vierde ronde bereiken op de US Open.

Alexander Zverev heeft eveneens de vierde ronde bereikt op de US Open, het toernooi waar hij vorig jaar finalist was. De 24-jarige Duitser zag zijn tegenstander Jack Sock opgeven. De Amerikaan had nog wel de eerste set gewonnen (6-3) maar kreeg daarna last van de rechterdij. Sock liet zich behandelen, verloor twee sets (6-2 en 6-3) en gaf in de vierde bij een 2-1-achterstand op.

Olympisch kampioen Zverev is als vierde geplaatst in New York, waar hij vorig jaar in de finale verloor van de Oostenrijker Dominic Thiem. Hij treft nu in de strijd om een plaats bij de laatste acht de Italiaan Jannik Sinner, die de Fransman Gaël Monfils in vijf sets versloeg.

Volledig scherm Jack Sock raakt geblesseerd. © EPA