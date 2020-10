Djokovic leidt eerste setverlies, maar stoomt zwaarbevochten door naar halve finales

Djokovic was in de kwartfinale niet zo heersend als hij in de voorbije weken op het gravel in Parijs was. Hij moest tegen Carreño Busta zelfs zijn eerste set van het toernooi toegeven. Vrijwel direct stelde de Servische nummer een van de wereld orde op zaken en liet hij in fases zien waarom hij misschien wel de grootste favoriet van het huidige deelnemersveld is.

Toch weerde Carreño Busta zich knap en mocht hij lang dromen van een stunt in de partij die ruim drie uur duurde. Hij was de eerste die zijn Servische opponent tot het uiterste dwong te gaan. De zeventienvoudig grandslamwinnaar, die meermaals in de fout ging op beslissende momenten, was zichtbaar aan het knokken en leefde mee met ieder gewonnen punt. Het was uiteindelijk Djokovic die aan het langste eind trok en in de halve finale Stefanos Tsitsipas treft. De Griek won eerder vanavond in drie sets van Andrey Roeblev: 7-5 6-2 6-3.

Djokovic bleef vorig jaar steken in de halve finales en in 2017 en 2018 waren de kwartfinales al zijn eindstation tijdens het Franse grandslamtoernooi. In 2016 won hij tot dusver zijn enige titel op Roland Garros.

Volledig scherm Novak Djokovic. © REUTERS