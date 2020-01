Djokovic leidt Servië langs Frankrijk op ATP Cup

Novak Djokovic heeft Servië in de groepsfase van de ATP Cup in Australië langs Frankrijk geleid. De 32-jarige tennisser versloeg in zijn enkelpartij Gaël Monfils met 6-3, 6-2. Benoît Paire had Frankrijk in de eerste partij op voorsprong gezet. Hij won in drie sets van Dusan Lajovic: 6-2, 6-7 (6), 6-4.