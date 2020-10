Djokovic lijdt eerste setverlies, maar stoomt zwaarbevochten door naar halve finales

Djokovic (33) speelt in de halve finales tegen de als vijfde geplaatste Stefanos Tsitsipas. De 22-jarige Griek won overtuigend van de Rus Andrey Roeblev: 7-5 6-2 6-3. Van de vijf onderlinge duels met Djokovic won hij er twee. In de andere halve eindstrijd komt de als tweede geplaatste Spanjaard Rafael Nadal uit tegen de Argentijn Diego Schwartzman.

Lees ook Tsitsipas naar halve finales na soepele zege op Roeblev Lees meer

Het duel tussen Djokovic en Carreño Busta kende een geruchtmakende voorgeschiedenis. Beiden kwamen elkaar vorige maand in de vierde ronde van de US Open in New York ook tegen. Djokovic werd toen gediskwalificeerd nadat hij uit woede over zijn eigen falen een bal tegen de keel van een lijnrechter had geslagen. De Spanjaard werd tot winnaar uitgeroepen en strandde op Flushing Meadows uiteindelijk in de halve finales. Dat blijft vooralsnog zijn enige ‘zege’ op Djokovic in vijf onderlinge duels.

Nek

Djokovic maakte aanvankelijk geen bijster fitte indruk op de baan. Hij leek last van zijn nek en van zijn rug te hebben. Mede daardoor kon de titelfavoriet niet in zijn spel komen. Bij een stand van 4-4 verspeelde Djokovic voor de tweede keer zijn service waarna Carreño Busta de eerste set resoluut binnenhaalde. Voor de Serviër was dat zijn eerste setverlies tijdens deze corona-editie van de Open Franse titelstrijd.

In de tweede set kwam Djokovic op stoom. Hij pepte zichzelf op en nam met een break in de vierde game afstand van de Spanjaard, die in de achtste game zijn service opnieuw inleverde. In de derde set liet Carreño Busta twee breakkansen liggen, terwijl Djokovic in de tweede en achtste game wel toesloeg. In de vierde set had de 17-voudige majorwinnaar aan één break genoeg in de zevende game om de zege veilig te stellen.

Volledig scherm Novak Djokovic. © REUTERS