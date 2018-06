Djokovic maakt op Queen's indruk tegen Dimitrov

Rentree van gehavende Murray valt in het water

19 juni Andy Murray is terug, maar zijn rentree op de tour gaf verder niet al te veel reden tot vrolijkheid. Hij verloor zijn eersterondepartij op Queen's tegen Nick Kyrgios (6-2, 6-7, 5-7), maar belangrijker: hij speelde bij zijn eerste partij in bijna een jaar tijd overduidelijk opnieuw niet pijnvrij. De vraag lijkt gerechtvaardigd of dat er voor Murray (31) überhaupt nog in zit.