Djokovic met Servië uitgeschakeld door Rusland

Djokovic nam bij een 1-1-stand samen met Viktori Troicki het beslissende dubbelspel voor zijn rekening. In een spannende partij lieten Djokovic en Troicki in de allesbeslissende tiebreak drie wedstrijdpunten onbenut. Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev waren met 6-4, 4-6, 7-6 (8) net te sterk. De Russen verzilverden hun eerste matchpoint.



In het enkelspel was Djokovic nog met 6-3, 6-3 de meerdere van Chatsjanov. Roeblev had in de eerste partij probleemloos van Filip Krajinovic gewonnen: 6-1, 6-2.