Djokovic moet ingeënt zijn voor Australian Open

Samenvatting Van de Zandschulp blijft verbazen en knikkert topfavo­riet uit toernooi

Botic van de Zandschulp blijft grote indruk maken op het ATP-toernooi van Sint-Petersburg. De 26-jarige Nederlander was in de kwartfinales in twee sets topfavoriet Andrey Roeblev de baas: 6-3, 6-4. In de halve eindstrijd wacht nu Marin Cilic.

30 oktober