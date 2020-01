Djokovic na ware thriller te sterk voor Medvedev, Servië naar finale ATP Cup

Wozniacki voorkomt drie op rij van Görges

10 januari Caroline Wozniacki heeft in Auckland revanche genomen op Julia Görges. De Duitse versloeg haar twee jaar geleden in de finale van het WTA-toernooi in Nieuw-Zeeland en pakte ook vorig jaar de titel. Görges was donderdag in de kwartfinale echter kansloos tegen Wozniacki (6-1 6-4) en kan haar derde titel op rij in Auckland dus vergeten.