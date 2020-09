Djokovic naar kwartfinales in Rome na zege op landgenoot Krajinovic

In de kwartfinales stuit Djokovic op de Italiaan Lorenzo Musetti of de Duitser Dominik Köpfer. Djokovic is in voorbereiding op Roland Garros, dat over tien dagen begint. Bij de US Open werd hij onlangs gediskwalificeerd toen hij bij het wegslaan van een bal een lijnrechter raakte.



Djokovic won Roland Garros één keer, in 2016. In Parijs gaat de tennisser op jacht naar zijn achttiende eindzege bij een grandslamtoernooi.