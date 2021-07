Djokovic, Nadal en Federer hebben een hele generatie tennissers uitgegumd

Door Rik Spekenbrink



De US Open van vorig jaar was exemplarisch. Rafael Nadal en Roger Federer zegden geblesseerd af. Novak Djokovic was na een publicitair rampjaar zichzelf niet en werd in de vierde ronde gediskwalificeerd nadat hij een lijnrechter in haar hals had geraakt. Ineens lag de weg open voor iemand anders. Stijf van de spanning was Dominic Thiem in een matige finale uiteindelijk net de sterkste. Hij won zijn eerste grand slam en had ‘een barrière doorbroken’.