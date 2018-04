Djokovic onderuit tegen Thiem in Monte Carlo

Djokovic was begin januari bij zijn rentree nog de baas over Thiem in een demonstratietoernooi in Melbourne. Daarna haalde hij op de Australian Open de vierde ronde om vervolgens zowel in Indian Wells als in Miami bij zijn eerste optreden te stranden. Op het gravel van Monte Carlo toonde hij beterschap met overwinningen op zijn landgenoot Dusan Lajovic en de Kroaat Borna Coric.

Maar Thiem maakte in een partij die tweeënhalf uur duurde een einde aan de opmars van de Serviër. De Oostenrijker neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Rafael Nadal en de Rus Karen Chatsjanov.