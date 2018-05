Djokovic ook in Madrid snel uitgeschakeld

Haase delft in Madrid onderspit tegen Goffin

13:51 Robin Haase heeft zijn meerdere moeten erkennen in de Belgische tennisser David Goffin. De 31-jarige Hagenaar werd in de tweede ronde van het masterstoernooi van Madrid in twee sets verslagen door de als achtste geplaatste Goffin: 7-5 6-3.