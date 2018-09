Djokovic overwint Del Potro en diens luidruchtige fans

Novak Djokovic heeft na Wimbledon ook de US Open gewonnen. In de finale rekende hij af met de Argentijn Juan Martin del Potro: 6-3, 7-6 (4), 6-3. De Serviër komt daarmee op 14 grand slam-titels, evenveel als Pete Sampras. Alleen Roger Federer (20) en Rafael Nadal (17) hebben er meer.

Voor de enkeling nog twijfelde: Novak Djokovic (31) is helemaal terug. Na een uiterst moeizaam 2017, door een opeenstapeling van problemen, won de Serviër zondagavond zijn tweede grand slam van het huidige tennisjaar. Na Wimbledon was hij ook op de US Open de beste. In de finale kwam de dapper strijdende Argentijn Juan Martin del Potro tekort.

Djokovic heeft een haat-liefdeverhouding met New York en het tennispark op Flushing Meadows. Hij haalde liefst zeven keer de finale, maar won er tot vanavond maar twee titels. Maar dit jaar stond er geen maat op Djokovic. In de eerste twee rondes verloor hij nog een set, daarna groeide hij met de partij in het toernooi. Del Potro, de nummer 3 van de wereld, speelde ook een prima grand slam, maar de lange Argentijn moest in de finale buigen. Djokovic neemt maandag, als de nieuwe wereldranglijst uitkomt, de derde positie op de ranking over van Del Potro.



De partij was spannend, maar niet altijd van het allerhoogste niveau, getuige het hoge aantal onnodige fouten. De eerste set leek af te stevenen op een tiebreak. Beiden kwamen soepel door hun opslagbeurten, maar één mindere beurt van Del Potro kwam hem meteen duur te staan; hij werd op 3-4 vanaf een 40-0-voorsprong alsnog gebroken.



Volledig scherm Novak Djokovic © AFP

Wat opviel was het beperkte aantal winners op zijn forehand. Djokovic voorkwam dat Del Potro zijn wapen vaak in stelling kon brengen en haalde op atletische wijze oneindig veel ballen terug, als in zijn beste tijd. Ook het aantal aces van de bijna 2 meter lange Argentijn – bijnaam De Toren van Tandil - was beperkt tegen de beste retourneerder van het mannentennis.

Echt gevecht

Volledig scherm Novak Djokovic en Juan Martin del Potro. © AFP In de tweede set werd het een echt gevecht. Del Potro ging aanvallender spelen, Djokovic verspeelde een break voorsprong en ging zich meer en meer irriteren. De meeste fans in het Arthur Ashe Stadium waren op de hand van Del Potro, die sinds zijn rentree na vier polsoperaties absoluut de gunfactor had. Deze week nog vertelde hij openhartig over een periode van depressiviteit in 2015, het jaar dat hij twijfelde over het voortzetten van zijn carrière. Los van de sympathie van de Amerikaanse fans op de tribunes waren er ook veel Argentijnen in het stadion, die zorgden voor een Davis Cup-achtige sfeer. Maar hoezeer Djokovic zich ook kan ergeren aan die vijandige sfeer, hij vaart er al zijn hele carrière wel bij.

Cruciaal was de game op 4-3 voor Del Potro. Na ruim 20 minuten en drie breekpunten tegen maakte Djokovic uiteindelijk gelijk. Dat de spanning opliep was te zien aan het stuitergedrag van de Serviër voor het serveren: soms meer dan 20 keer. In de tiebreak maakte de Argentijn een paar fouten en na een set van 95 minuten was het 2-0 voor Djokovic.



Maar Del Potro bleef vechten, zelfs na een vroege breek tegen in de derde set. Hij repareerde die meteen, maar werd op 3-4 opnieuw gebroken en dat was de nekslag. Djokovic serveerde de partij uit. Na de winnende smash liet Djokovic zich achterover op het hardcourt vallen.

Volledig scherm Novak Djokovic. © USA TODAY Sports Door diens zege zijn 47 van de laatste 55 grand slams gewonnen door een lid van de ‘Big Three’: Federer, Nadal en Djokovic. Del Potro (29) was in één van de acht andere keren de gelukkige, hij won de US Open in 2009.

Volledig scherm © EPA Volledig scherm Novak Djokovic. © USA TODAY Sports