Djokovic raakt wéér lijnrechter in gezicht: ‘Zeer pijnlijk déjà vu’

Novak Djokovic heeft zich zonder setverlies bij de laatste acht geschaard op Roland Garros. De als eerste geplaatste Serviër was in drie sets de Rus Karen Chatsjanov de baas: 6-4 6-3 6-3.

De 33-jarige Djokovic wist zich al voor de veertiende keer te plaatsen voor de kwartfinales. Alleen twaalfvoudig kampioen Rafael Nadal lukte dat ook.

De nummer 1 van de wereld heeft in vier duels pas 25 games verloren; in zijn eerste drie duels telkens 5 en nu tegen Chatsjanov 10. In de kwartfinales neemt Djokovic het op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die de Duitse qualifier Daniel Altmaier in drie sets versloeg: 6-2 7-5 6-2.

Na zijn zege kwam Djokovic nog even terug op een ‘herkenbaar incident’ tijdens zijn partij tegen Chatsjanov. In een poging een service van de Rus te retourneren, sloeg hij de bal pardoes in het gezicht van een lijnrechter, die in zijn buurt stond. ,,Ja, dat was wel even een zeer pijnlijk déjà vu”, gaf de Serviër toe.

Volledig scherm Novak Djokovic, © AFP

Hij doelde uiteraard op zijn diskwalificatie bij de US Open vorige maand toen hij uit frustratie over zijn eigen falen de bal hard op de keel van een lijnrechter sloeg. De vrouw ging met een gil naar de grond waarna Djokovic haastig zijn excuses maakte voor zijn uithaal. Aan diskwalificatie in de vierde ronde, uitgerekend tegen zijn komende opponent Carreño Busta, viel destijds voor hem echter niet te ontkomen.

In Parijs viel de schade zowel voor de lijnrechter als voor de titelkandidaat alleszins mee. ,,Maar het was opnieuw een vervelend moment. Aan dit soort ongevallen valt op de tennisbaan soms gewoon niet te ontkomen.”

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Karen Chatsjanov. © REUTERS