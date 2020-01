Djokovic slaat Servië naar halve finales ATP Cup

Lewis Hamilton doneert half miljoen voor hulp dieren Australië

9 januari Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zich in het rijtje van topsporters geschaard dat de slachtoffers van de omvangrijke bosbranden in Australië steunt. De zesvoudig Britse wereldkampioen doneert een half miljoen dollar voor de opvang en verzorging van wilde dieren in het land.