Djokovic sluit het jaar definitief af als beste tennisser ter wereld

Becker verwerpt beschuldi­gin­gen in Londense rechtbank

22 oktober Oud-tennisser Boris Becker heeft in een rechtbank in Londen alle beschuldigingen aan zijn adres verworpen. De 52-jarige Duitser, drievoudig Wimbledonkampioen, wordt ervan verdacht bij zijn faillissement in 2017 voor miljoenen aan inkomsten achter te hebben gehouden. Zo zou hij ook verzuimd hebben om meerdere gewonnen trofeeën op te geven.