Djokovic stuurt na Agassi ook coach Stepanek de laan uit

Stepanek is na Agassi en Boris Becker in december 2016 de derde trainer in korte tijd die wordt bedankt voor bewezen diensten. Met Agassi verschilde Djokovic te vaak van mening; de breuk met Stepanek zou in onderling overleg zijn ontstaan. ,,De onderlinge relatie met Stepanek is en blijft goed en Novak heeft ervan genoten om met hem te werken en van hem te leren. Hij waardeert en blijft dankbaar voor alle steun die hij kreeg van Stepanek", zo luidt de verklaring.



Stepanek coachte Djokovic pas sinds eind vorig jaar. Eerder dat jaar nam de 30-jarige tennisser al afscheid van coach Marian Vajda. De voormalige nummer 1 van de wereld kent een moeizaam seizoen. Het afgelopen jaar werd hij geteisterd door blessures, recent kwakkelde hij met een elleboogkwetsuur waarvoor hij onder het mes moest. Bij zijn rentree in januari strandde hij in de vierde ronde van de Australian Open, waarna hij weer een kleine operatie aan zijn elleboog onderging. Daarna werd hij achtereenvolgens in de eerste ronde van de Indian Wells en Miami uitgeschakeld.



Volgens het statement focust Djokovic op een sterkere comeback na 'de blessureperiode die zijn vertrouwen en zijn spel aantastte'. ,,Hij zoekt nieuwe en verschillende manieren om terug in de winnende vorm te raken."