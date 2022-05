Djokovic tegen Nadal weer volop in de schijnwerpers: ‘Roland Garros voor mij moeilijkste grand slam om te winnen’

Opnieuw is de tenniswe­reld hevig verdeeld en dit keer staat Medvedev er middenin

Daniil Medvedev (26) is ‘voor vrede’, maar de nummer 2 van de wereld is niet welkom op Wimbledon, omdat hij Rus is. De discussie zorgt voor verdeeldheid in het tennis. Het publiek op Roland Garros omarmt hem wel: na zijn eerste zege volgde vandaag een groots applaus.

24 mei