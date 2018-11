Djokovic terug op 1, Haase zakt weer drie plaatsen

De Serviër stond verspreid over meerdere periodes in totaal al 223 weken aan kop, voor het laatst tussen juli 2014 en oktober 2016. Als gevolg van een slepende elleboogblessure, waaraan hij begin dit seizoen na de Australian Open nog werd geopereerd, viel Djokovic vorig jaar uit de top 10. In juni stond hij zelfs even op plek 22, maar na de winst van Wimbledon schoot de Serviër omhoog. Hij won achtereenvolgens het masterstoernooi van Cincinnati, de US Open en de masters in Shanghai. In Parijs bereikte Djokovic ook de finale, waarin hij zondag verrassend moest buigen voor Karen Chatsjanov. De 22-jarige Rus steeg op de ranglijst van plek 18 naar 11.

Djokovic is de eerste tennisser sinds Marat Safin in 2000 die in één seizoen van buiten de top 20 doorstoot naar de eerste plaats. De Rus ging in negen maanden zelfs van 38 naar 1. ,,Ik geloof altijd in mezelf’', zegt Djokovic. ,,Maar dit had ik vijf maanden geleden niet voor mogelijk gehouden, gezien de plek waar ik stond en hoe ik me toen voelde op de baan.’' ATP-voorzitter Chris Kermode noemt het ,,een van de grootste comebacks in de sport ooit’'.