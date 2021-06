Djokovic treft rivaal Nadal na zege op Berrettini

‘Roger Federer opgewonden zien raken om half één 's nachts, dat inspireert’

6 juni Op zijn eerste grand slam in anderhalf jaar tijd laat Roger Federer (39) zien hoeveel hij nog van tennis houdt en hoe goed hij het nog kan. Toch is in Parijs alles ondergeschikt aan Wimbledon. Zo trok hij zich ondanks een zege en toebehorende plek in de achtste finales terug uit het prestigieuze graveltoernooi.