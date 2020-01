Djokovic trekt stand gelijk met winst op Nadal

ATP CupNovak Djokovic heeft de stand gelijkgetrokken in de finale van het toernooi om de ATP Cup. De Serviër versloeg op het hardcourt in Sydney de Spaanse kopman Rafael Nadal in twee sets: 6-2 7-6 (4).

De beslissing in de eerste editie van het nieuwe landentoernooi valt nu in het afsluitende dubbel. Het is de bedoeling dat Djokovic en Nadal dan weer tegenover elkaar staan, met respectievelijk Viktor Troicki en Pablo Carreño Busta aan hun zijde.

Roberto Bautista Agut had Spanje op voorsprong gezet door Dusan Lajovic met 7-5 6-1 te verslaan. De 31-jarige Spanjaard, nummer 10 van de wereld, wist op de ATP Cup zijn zes enkelpartijen allemaal in winst om te zetten. Nadal kon zijn land na de Daviscup van afgelopen jaar ook de ATP Cup bezorgen, maar hij moest in een hoogstaande partij buigen voor Djokovic. De Servische nummer 2 van de wereld domineerde de eerste set. Hij plaatste twee breaks op de service van Nadal en kwam zelf amper in de problemen.

Volledig scherm Rafael Nadal in actie tegen Djokovic. © REUTERS