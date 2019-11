Djokovic voor vijfde keer de beste in Parijs

,,Ik heb heel solide gespeeld”, zei de Serviër. ,,Ik serveerde erg goed, daardoor waren er amper rally’s.” Een vroege break leverde Djokovic binnen een half uur de winst van de eerste set op. Ook in de tweede set was één break genoeg voor de 32-jarige Serviër, die zijn vijfde toernooizege van dit jaar binnenhaalde en zijn 77e ATP-titel in totaal. Djokovic kwam daarmee op gelijke hoogte met John McEnroe. Hij won dit seizoen ook de Australian Open, Wimbledon, het masterstoernooi van Madrid en in Tokio.

Djokovic schreef het indoortoernooi in Parijs in 2009, 2013, 2014 en 2015 ook al op zijn naam. Vorig jaar moest hij in de eindstrijd buigen voor de Rus Karen Chatsjanov.

Shapovalov (20) kreeg een vrije doortocht naar zijn eerste mastersfinale omdat Nadal zich zaterdag vlak voor de start van hun partij terugtrok. De Spanjaard voelde in de warming-up bij een van zijn laatste services iets in zijn buik. Vorig jaar miste Nadal door een buikspierblessure het laatste deel van het seizoen, waardoor hij nu geen punten heeft te verdedigen. Onduidelijk is of hij over een week kan meedoen aan de ATP Finals in Londen. Daar valt ook de beslissing over wie het seizoen gaat afsluiten als nummer 1 van de wereld: Nadal of Djokovic..