Djokovic wil stoppen als meest succesvolle tennisser ooit: ‘Ik geloof er in’

,,Ik heb altijd veel vertrouwen in mezelf", zegt Djokovic in de Amerikaanse tv-show In Depth with Graham Bensinger. ,,Ik geloof erin dat ik de meeste grandslamtitels kan winnen en dat ik het record van de meeste weken op nummer 1 kan verbeteren. Dat zijn mijn doelen voor de komende jaren."



Federer heeft het record van meeste weken aan kop van de wereldranglijst in handen: 310. Djokovic staat op 282 weken. Vanwege de coronacrisis is de huidige ranglijst, aangevoerd door de Serviër, sinds maart 'bevroren'.