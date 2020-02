Djokovic wint eerste duel sinds Australian Open met gemak

Thiem verrassend onderuit tegen Mager in Rio de Janeiro

22 februari Dominic Thiem is in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Rio de Janeiro verrassend naar de uitgang verwezen. De Italiaanse qualifier Gianluca Mager was in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Oostenrijker: 6-7(4), 5-7.