Djokovic zonder grote moeite naar tiende halve finale Wimbledon en treft Shapovalov

Medvedev hard voor zichzelf na uitschake­ling: ‘Het heeft hem geen zweetdrup­pel gekost’

6 juli Hubert Hurkacz heeft voor een stunt gezorgd op Wimbledon. De Pool schakelde de als tweede geplaatste Daniil Medvedev in de achtste finales in vijf sets uit (2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3). Hurkacz, de nummer 18 van de wereld en in Londen als 14de geplaatst, neemt het morgen in de kwartfinale op tegen de als zesde geplaatste Roger Federer.