Doorgaan US Open: Sporthart zegt ja, verstand zegt nee

Hoezo, in quarantai­ne? Beelden van feestende Alexander Zverev gaan viraal

29 juni Hij had aangekondigd in quarantaine te gaan na het coronadebacle op de Adria Tour. Maar beelden van een gretig feestende Alexander Zverev in een strandclub in Monte Carlo, tonen het tegendeel. Na Novak Djokovic moet nu ook de Duitser door het stof.