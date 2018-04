Dramatische cijfers voor Novak Djokovic in rampjaar 2018

Djokovic speelde in 2018 tien partijen. Hij won er slechts vijf, waarvan drie bij de Australian Open. Van de vijf nederlagen waren er drie al in de tweede ronde (behalve Barcelona ook Miami en Indian Wells). Bij die toernooien had hij overigens in de eerste ronde steeds een bye.



Na de Australian Open, waar hij in de achtste finale werd uitgeschakeld door de Koreaan Hyeon Chung, liet Djokovic zich opnieuw opereren aan zijn elleboog, maar veel zoden zette dat niet aan de dijk. Hij verloor vervolgens van Taro Daniel (Indian Wells) en Benoit Paire (Miami). Even volgde een kleine opleving in Monaco - hij klopte Dusan Lajovic en Borna Coric alvorens door Dominic Thiem te worden verslagen in de derde ronde - maar Djokovic ging vandaag opnieuw vroegtijdig onderuit in Barcelona.